Playoff Serie C, i risultati: Monza eliminato. Catania avanti col brivido

Sono da poco terminate le gare serali relative al ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Il Pisa avanza alla fase successiva battendo per 2-1 la Carrarese (andata 2-2): parità nel primo tempo per effetto delle reti di Moscardelli e Varone, rete decisiva di Gucher nella ripresa.

Passaggio di turno semplice per l'Arezzo che, dopo il 3-0 dell'andata sulla Viterbese, vince per 2-0 al ritorno: Belloni e Pelagatti i marcatori nella ripresa.

Incredibile in Romagna: l'Imolese riesce a passare il turno pur perdendo per 3-1 contro il Monza. Brianzoli in gol con D'Errico e Lepore nel primo tempo, poi la rete rossoblù di De Marchi a venti dal termine e il gol nel recupero nuovamente di D'Errico. Ma, in virtù del miglior piazzamento in classifica, il team di Berlusconi è eliminato.

Vietato ai cuori deboli anche il match tra Catania e Potenza: 1-1 all'andata e 1-1 anche al ritorno, con gli ospiti avanti dopo un quarto d'ora con Lescano. Il sogno di espugnare il "Massimino" e di passare al turno successivo si è infranto sulla grande azione personale di Di Piazza a dieci minuti dalla fine che ha regalato il pass agli etnei.