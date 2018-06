Playoff Serie C, il Cosenza vola in finale. Top&Flop della gara

Cosenza-Sudtirol 2-0

Il Cosenza ce l’ha fatta: al San Vito ha ribaltato completamente la situazione contro il Südtirol che partiva dall’uno a zero dell’andata. La formazione di Braglia sfiderà il Siena che ha battuto 4-3 ai rigori il Catania, nella finale play-off di sabato a Pescara. L' obiettivo della promozione in B è ancora possibile. I calabresi hanno visto premiati i propri sforzi soprattutto nel secondo tempo in cui hanno indovinato i cambi e hanno messo in campo più cuore, contro un avversario rinunciatario. Il primo tempo vede più possesso palla dei calabresi, ma gli altoatesini sbagliano pochissimo nella fase di non possesso. C’è qualche tentativo di Gyasi che finisce fuori bersaglio per gli ospiti. Nel secondo tempo la compagine biancorossa lascia giocare di più il Cosenza che a ridosso dell’ora di gioco va vicinissimo al gol con Tutino, il quale su cross di Corsi mette fuori di poco, e successivamente Offredi salva su conclusione ancora di Tutino. La scelta degli ospiti però è sbagliata, perché i rossoblù prendono sempre più campo e segnano il gol dell’uno a zero al 69’ con il nuovo entrato Baclet, lesto a intervenire sul cross di Corsi sugli sviluppi di un calcio di punizione. I lupi giungono quasi al raddoppio all’88’ con Baclet che obbliga Offredi a una gran parata. La perseveranza dei silani viene premiata al 94’: corner di Loviso e deviazione di testa di Frascatore preoccupato dall’arrivo di Baclet, la palla finisce in rete: 2-0 per il Cosenza che è meritatamente in finale. Sudtirol però che esce a testa alta. Al triplice fischio il tripudio. La festa è appena cominciata.

IL TABELLINO DELLA GARA

COSENZA: Saracco 6, Corsi 6,5, Pasqualoni 6 (56’ Baclet 8), Palmiero 6,5 (62’ Loviso 6), Idda 6,5, Pascali 6,5, Mungo 6,5, Bruccini 6,5, Okereke 6,5, Tutino 6,5, D’Orazio 6,5. Allenatore: Piero Braglia 7.

ALTO ADIGE: Offredi 6,5, Erlic 6, Zanchi 5,5, Broh 5,5, Vinétot 5,5, Frascatore 5, Tait 6, Berardocco 6, Costantino 5,5 (54’ Candellone 5,5), Fink 6 (66’ Smith 5,5), Gyasi 5,5. Allenatore: Paolo Zanetti 6.

Arbitro: Volpi di Arezzo 7.

RETI: 69’ Baclet (Cs), 94’ autorete Frascatore (Cs).

NOTE: ammoniti Pascali (Cs), Candellone, Vinétot (AA).

TOP

Baclet (Cosenza): la sua presenza in campo cambia praticamente la partita, perché il centravanti fa la guerra contro tutti i difensori altoatesini e riesce ad avere la meglio. TONICO

Offredi (Südtirol): il portiere salva più di una palla gol contro i calabresi, risultando essere il migliore dei suoi. BRAVO

FLOP

Nessun flop nel Cosenza: la squadra gioca una partita incredibile soprattutto nel secondo tempo, e merita completamente il passaggio del turno. DEGNI

Frascatore (Südtirol): ha sulla coscienza il punto del 2-0 del Cosenza, la sua deviazione di testa è quella decisiva che spiazza Offredi, proprio agli sgoccioli. SFORTUNATO