PlayOff - Serie C: il pareggio premia la Reggiana. Top&Flop

Reggiana-JuveStabia 1-1

Con qualche rischio la Reggiana riesce a qualificarsi grazie al pareggio per 1 a 1 contro la Juve Stabia. Nel primo tempo la squadra di casa aveva cominciato meglio con le conclusioni di Manfrin e Carlini su cui l'estremo stabiese Branduardi è stato bravo a sventare. La Juve Stabia ha reagito con le conclusioni di Berardi e di Vicente parate da Facchin. Eberini, che aveva già perso nel finale di primo tempo Cesarini per infortunio, in apertura ripresa è stato costretto a sostituire anche Rozzio, ma la Juve Stabia, che doveva vincere, ha segnato per prima: al 68’ corner di Berardi e colpo di testa vincente di Simeri. Al 70’ è stato espulso Bovo per aver calciato, a gioco fermo, un pallone addosso a Vicente. Sembrava tutto finito per i granata che però hanno pareggiato dieci minuti più tardi: cross di Napoli e conclusione di Bastrini che vale il pareggio. Espulsione anche per Vicente, reo di aver protestato troppo, e parità numerica ristabilita, la Reggiana quindi passa il turno per la migliore media punti.

IL TABELLINO DELLA GARA

REGGIANA: Facchin 6, Ghiringhelli 6, Manfrin 6 (74’ Cattaneo 6), Genevier 6, Bastrini 6,5, Rozzio 6 (61’ Bobb 6), Vignali 5,5 (74’ Napoli 6), Bovo 4,5, Altinier 6 (61’ Cianci 6), Carlini 6, Cesarini 6 (44’ Rosso 6). Allenatore: Sergio Eberini 6,5.

JUVE STABIA: Branduani 7, Nava 6 (63’ Melara 6), Crialese 6, Matute 6 (63’ Viola 6), Redolfi 6, Allievi 6, Berardi 6 (79’ Marzorati 5,5), Vicente 4,5, Simeri 7, Mastalli 6, Strefezza 6 (67’ Paponi 5,5). Allenatori: Fabio Caserta e Ciro Ferrara 6.

Arbitro: Volpi di Arezzo 6,5.

RETI: 68’ Simeri (JS), 80’ Bastrini (Re).

NOTE: ammoniti Rozzio e Vignali (Re), Allievi, Berardi e Strefezza (JS). Espulsi al 70’ Bovo (Re) per reazione, e all’84’ Vicente (JS) per proteste.

TOP

Bastrini (Reggiana): il centrale difensivo è tra i migliori della squadra, ha soprattutto il merito di infilare in rete il pallone che porta gli emiliani al secondo turno nazionale. DECISIVO

Simeri (Juve Stabia): sul calcio d’angolo battuto da destra l’attaccante è bravo nell’anticipare i difensori reggiani che sembravano un po’ sorpresi. RAPIDO

FLOP

Bovo (Reggiana): nel peggior momento della sua squadra è quello che si fa colpire maggiormente dalla tensione e difatti viene allontanato giustamente dall’arbitro. NERVOSO

Vicente (Juve Stabia): stessa motivazione dell'avversario Bovo. AGITATO