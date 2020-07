Playoff Serie C, la finalissima. I precedenti di Reggiana-Bari

Luci accese al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, dove questa sera alle 20:45 si giocherà la finalissima playoff tra Reggiana e Bari.

Reggiana che avrà il "vantaggio" di giocare in casa questo importante appuntamento che vale le promozione in B in qualità di miglior seconda di tutta la Serie C e che dalla sua, se qualcosa possono contare, ha anche i precedenti. In terra emiliana, infatti, si contano 9 vittorie dei locali, 5 pareggi e un solo successo dei pugliesi (era il 19 febbraio 1995, a segno Igor Protti), con l'ultimo precedente che risale al 30 agosto 1995. Si giocava la gara di Coppa Italia, e la Reggiana, con i centri di Marco Schenardi e Roberto Paci, portò a casa il match per 2-0.

Allenatore dei granata, allora, Carlo Ancelotti, del Bari Giuseppe Materazzi.