Playoff Serie C, tempo di semifinali. Quattro squadre alla ricerca del sogno: il programma

vedi letture

Dopo la ripresa fissata allo scorso 30 giugno, i playoff di Serie C sono giunti adesso alle semifinali, penultimo step per avvicinare i club partecipanti alla Serie B. Andato in archivio anche il Secondo Turno della Fase Nazionale, è il momento - questa sera - di vedere in campo un poker di formazioni che si giocheranno l'accesso alla finalissima, dalla quale emergerà la quarta promossa in B dopo il passaggio in serie cadetta delle prime classificate dei tre gironi (Monza, Vicenza e Reggina).

Ma veniamo al turno di questa sera. Luci accese al "Mapei Stadium-Città del Tricolore", dove la Reggiana, seconda classificata nel Girone B, ospiterà la rivelazione del quartetto di club arrivati sin qui, il Novara: partiti dal Primo Turno della Fase a Gironi, gli azzurri stanno stupendo e intendono continuare a farlo contro una formazione che ha visto sfumare d'ufficio la B per soli sei punti. Scendendo al sud, invece, il "San Nicola" ospiterà l'altro atteso confronto, quello tra il blasonato Bari, dato come maggior favorito per la promozione, e la Carrarese, seconda nel Girone A (gara con diretta Raisport).

Importante variazione rispetto alle gare finora giocate. Si prosegue con gare secche, ma da questa sera, e poi anche per la finale, in caso di parità al termine dei 90', non passerà la miglior piazzata in classifica nel corso della regular season, ma si procederà con supplementari (due tempi da 15' ciascuno) ed eventuali calci di rigore qualora la parità permanesse.

Questo il programma:

Ore 20:30

Reggiana-Novara

Ore 20:45

Bari-Carrarese