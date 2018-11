Poker Juve Stabia alla Viterbese, Il Mattino: "Vespe al comando"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

"Juve Stabia al comando". Apre così Il Mattino nella pagina sportiva dedicata alle vespe di Castellammare, impegnate ieri contro la Viterbese nel recupero della seconda giornata di Serie C. 4-0 il finale in favore dei campani. La Juve Stabia brinda così al primato, conquistato con un poker calato senza sbavature alla Viterbese, nella sfida serale al Romeo Menti. Una vittoria netta, contro un avversario di tutto rispetto, più che meritata per la squadra di Caserta, in un momento cruciale del campionato.