Pontedera, Caponi sfida la Juve U23: "Sfida del tutto nuova per noi"

Intervistato da tuttojuve.com, il centrocampista del Pontedera Andrea Caponi ha parlato della prossima di campionato contro la Juve U23: "Per me e per la mia squadra è una sfida del tutto nuova, perché affrontare la Juventus è sempre importante anche se è la sua squadra U23. La stiamo preparando accuratamente sotto tutti i punti di vista, sappiamo che sono molto bravi nel possesso palla e che sarà una sfida difficile. E' una squadra di ragazzi ma lo siamo anche noi (sorride ndr), proprio per questo le motivazioni e gli stimoli non mancheranno. Non vediamo l'ora di affrontarla, a mio avviso potrà finire in qualsiasi modo".