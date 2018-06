Pontedera, Gargiulo sicuro: "Sarei felice di rimanere"

Fonte: TuttoC.com

A Pontedera si è imposto come uno dei centrocampisti più interessanti del girone A, tanto da attirare su di sè le attenzioni di alcuni club di categoria superiore, come la Salernitana. Mario Gargiulo sarebbe comunque felice di rimanere un altro anno in granata: "A Pontedera sto benissimo - confessa a Il Tirreno - la società ha creduto molto in me e mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Ho trovato un ambiente straordinario, molto più di una squadra di calcio. Siamo una grande famiglia e se dovessi rimanere sarei felicissimo. Ora penso solo alle vacanze e a prendermi qualche giorno di relax, poi penserò al mio futuro. Io a Pontedera sto benissimo e non ho alcuna fretta di partire. È stata una stagione ricca di soddisfazioni, per me e per la squadra".