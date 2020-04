Pordenone, Berrettoni: "Pronti alla ripresa. Obiettivo? Puntiamo alla zona playoff"

Emanuele Berrettoni, dirigente del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sulla stagione della compagine neroverdi: “Le condizioni del presidente Lovisa? Si è ripreso, sta bene. E’ una bella notizia. La ripresa? La volontà di tutti è quella di riprendere il campionato secondo le indicazioni della FIGC per far stare in sicurezza tutte le persone che ruotano attorno al mondo del calcio. Noi come Pordenone siamo pronti, aspettiamo solo l’ok. I giovani? Sono la nostra filosofia. Costruire una squadra con i senatori, con lo zoccolo duro, a cui aggiungere alcuni giovani talenti. L’importante è avere il coraggio di farli giocare. Tesser? Qua da noi ha confermato tutto il suo valore riuscendo a portare la squadra in Serie B. Non lo scopriamo certo adesso con le sue qualità. Obiettivo? La salvezza, vista però la classifica attuale il nostro obiettivo è quello di centrare i playoff. Mercato? Difficile parlarne in queste condizioni.”