Dalle colonne di Gianlucadimarzio.com arrivano alcune dichiarazioni di Leonardo Candellone, attaccante del Pordenone: "Lo scorso anno al Sudtirol avevo trovato spazio, ma è stato verso fine stagione che ho trovato il gol e la fiducia. I miei gol sono arrivati proprio nel momento più importante della stagione e questo credo mi abbia aiutato molto anche per quest’anno perché mi hanno dato fiducia. La mia stagione? A livello personale è una grande soddisfazione, poi è un momento particolare e positivo per me. Andare spesso in gol mi aiuta anche a livello personale. Per un attaccante segnare tanto aiuta ad approcciare anche al meglio le partite seguenti, poi siamo primi col Pordenone. Insomma è tutto perfetto in questo momento, mi godo il momento. Obiettivo personale? Una quindicina di gol. È l’obiettivo giusto e poi serve darsi dei traguardi da raggiungere. Ti aiuta a spingere e dare sempre il massimo. Poi se non ce la si fa resta comunque la consapevolezza di aver dato tutto, ma al contrario, se si supera il traguardo…vuol dire che ti sei superato e sei stato superlativo. Raggiungere o superare Tavano? Un po’ difficile ne ha già fatti tanti. Se non la smette non lo prendo più. Ovviamente se riuscissi ad arrivare al suo pari o superarlo sarei molto orgoglioso, sarebbe una grande soddisfazione al mio terzo anno da professionista. Mi darebbe carica per il proseguimento della mia carriera".