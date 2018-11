Pordenone, De Agostini: "Il pareggio è il risultato più giusto"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Michele De Agostini, difensore del Pordenone, come riportato dai canali ufficiali nerdoverdi ha così commentato il pareggio esterno contro la Sambenedettese, arrivato grazie al suo gol: “Siamo partiti male, loro hanno meritato il vantaggio. Nel secondo tempo c'è stata una grande reazione, il pareggio è il risultato più giusto. Bravo Ciurria a trovare l'angolo giusto per il gol del 2-1. Ci ha dato fiducia e la forza per lottare fino in fondo. È un buon punto, ripartiamo dalla reazione della ripresa. Complimenti e grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto anche in questa trasferta impegnativa. Lunedì prossimo ci sarà il derby con la Triestina e sappiamo che si faranno sentire e che sarà una grande partita", riporta TuttoC.com.