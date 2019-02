"Decolla il progetto crowdfunding. Arrivano altri 600 mila euro". Così il Messaggero Veneto sull'iniziativa del Pordenone. "Il presidente Mauro Lovisa aveva annunciato che sarebbe stata versata una cifra importante all’interno del progetto crowdfunding: così è stato, visto che la quota è salita a 743.500 euro grazie a un investimento di 600 mila euro da parte di un gruppo di imprenditori, principalmente locali e legati allo stesso Lovisa. Non si è voluto, almeno per ora, rivelare i loro nomi. Sicuramente è arrivato un contributo che il massimo dirigente attendeva dopo l’avvio di questo progetto, unico in Italia, scattato lo scorso novembre".