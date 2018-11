Pordenone, il Crystal Palace fa sul serio per Meneghetti

Per il portiere del Pordenone Marco Meneghetti, classe 2001, si potrebbero aprire le porte della Premier League dopo il periodo di prova sostenuto con il Crystal Palace di Roy Hodgson. Il club inglese infatti avrebbe avviato la trattativa coi friulani per portare l'estremo difensore in Premier per rinforzare la rosa della prima squadra. Meneghetti in estate era stato vicino al trasferimento al Napoli, che lo voleva per la sua Primavera, ma aveva rifiutato la destinazione per fare il secondo a Bindi in Serie C. Ora invece la partenza verso l'Inghilterra potrebbe concretizzarsi come riporta il Messaggero Veneto.