Mauro Lovisa, patron del Pordenone, a Il Gazzettino ha commentato con entusiasmo l'iniziativa di equity crowdfunding "Pordenone 2020": "Le quote saranno in vendita solo a partire da mercoledì, ma ci sono già arrivate richieste. Non solo dal Friuli, anche da Verona e addirittura da Milano. Segno che abbiamo visto giusto. Il crowdfunding potrebbe modiflicare il mercato? Sì. Ma sono estremamente soddisfatto degli uomini che abbiamo in rosa. Perseguiremo interventi a gennaio esclusivamente se ci sarà l’occasione d’ingaggiare qualcuno di veramente importante, in grado di aumentare ulteriormente le nostre potenzialità. Senza però stravolgere quegli equilibri che Tesser ha saputo raggiungere", riporta TrivenetoGoal.