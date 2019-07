Pordenone, Lovisa: "Daremo tutto affinché il Friuli si innamori di noi"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dalle colonne del Messaggero Veneto Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova stagione dei Ramarri, la prima in Serie B: "Daremo tutto affinché il Friuli si innamori di noi. Per noi sarà tutto nuovo: campionato e città in cui giocheremo. Avremo bisogno di tutto il calore della gente. Siamo una realtà nuova e penso che abbiamo suscitato simpatia per quanto siamo stati capaci di fare negli ultimi anni. La nostra grande sfida sarà cercare di coinvolgere gli appassionati di calcio di Udine, della provincia, ma anche di Gorizia: quando giocavo nei dilettanti riscuotevo molte simpatie in queste zone, spero di riuscire col nostro programma a portare più persone possibile allo stadio"