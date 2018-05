Pordenone, Lovisa: "Il nuovo mister porterà un gioco spettacolare"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

In risposta ai tantissimi nomi accostati alla panchina del Pordenone quest'oggi sulle colonne de Il Gazzettino prende la parola il presidente dei Ramarri Mauro Lovisa per fare il punto della situazione: "Abbiamo le idee chiare e sappiamo cosa dobbiamo fare. Sarà un mister che ha già fatto la categoria e quindi la conosce e che proporrà un gioco propositivo e auspicabilmente spettacolare. Vogliamo cambiare filosofia di gioco. Altrimenti ci saremmo tenuti Rossitto che, pur giocando in maniera tradizionale, ha fatto molto bene".