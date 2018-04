Pordenone, Lovisa jr: "Con sei punti conquisteremo i play off"

Ultima chiamata per i playoff. È quella del Pordenone, questo weekend, in casa contro la Sambenedettese. I ramarri, per continuare a sperare di rimanere nella griglia degli spareggi promozione, deve ottenere un risultato positivo contro i rossoblù. TuttoC.com ha intervistato l'uomo mercato dei neroverdi, Matteo Lovisa: “Rossitto ha una buona media punti, ma ancora non basta. Sappiamo che la nostra qualificazione agli spareggi promozione non dipende solo da noi, ma sono convinto che se faremo sei punti nelle due sfide che ci restano riusciremo a entrare nei play off. Samb? Sarà una sfida durissima, ma non possiamo più sbagliare. Inoltre hanno un tecnico che stimo molto come Capuano che ha dato una marcia in più alla squadra da quanto è arrivato e poi è bravissimo a isolare la squadra da tutte le polemiche, basti vedere cosa ha fatto lo scorso anno a Modena. - conclude Lovisa - Meneghetti, Lovisa e Bertoli? Son tre profili top per il futuro del Pordenone. Vedremo cosa vorranno fare a fine anno, hanno tantissime squadre che li cercano. Sono giocatori molto importanti, puntiamo molto su di loro. Potrebbero esserci utili per domenica perché sono in pianta stabile in prima squadra, non delle semplici comparse".