Pordenone, Lovisa: "La Serie C merita rispetto"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dalle colonne de Il Gazzettino, come riferisce anche trivenetogoal.it, si è espresso sul momento del calcio italiano e la B a 19 squadre, il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, anche consigliere nel direttivo di Lega Pro:

"Ancora una volta ne esce sconfitto il sistema calcio Italia. Ci sono delle regole ben definite che dovrebbero essere rispettate. Una di queste dice che l’organico di serie B deve essere composto da 22 squadre e che eventuali modifiche dell’ordinamento dei Campionati debbano entrare in vigore dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione".

Idee chiare, però, sulla riorganizzazione dei campionati: "Vedo un campionato di serie A a 20 squadre, uno di serie B sempre a 20 squadre e due gironi di C anch’essi da 20 squadre ciascuna. Poi ci vuole un torneo di un’altra ventina di squadre che faccia da cuscinetto fra i dilettanti della serie D e la serie C. Chiamiamola C2 se vogliamo, purchè sia un torneo semiprofessionista. L’attuale salto dalla Lega D ai professionisti della C è troppo impegnativo. La mia, ovviamente è solo un’idea da sviluppare. Ancora una volta emerge chiara la necessità che tutte le componenti del sistema calcio si mettano senza pregiudizi intorno a un tavolo per discutere le misure da prendere per cercare di rilanciare tutto il movimento. La serie C sa di dover lavorare principalmente in supporto delle due serie superiori, possibilmente forgiando i giovani che poi faranno il grande salto. La C merita rispetto".