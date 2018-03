Pordenone, sfida al Bassano per Monni della Virtus Bergamo

Otto reti e un assist, in dieci presenze da gennaio ad ora. Numeri a dir poco fantascientifici per l'attaccante della Virtus Bergamo, Simone Monni. Il classe '96, secondo quanto riportato da TuttoC.com, è destinato a tornare a breve in Serie C. Su di lui, infatti, vi è da registrare l'interesse sia del Pordenone che del Bassano.