Pordenone, Stefani: "8mila a seguire l'ultima. Complimenti ai vicentini"

Il difensore del Pordenone Mirko Stefani ha parlato a Sportitalia della corsa play off in vista delle ultime due gare della stagione regolare: “Il campionato è aperto, non c'è nessuna squadra che può ritenersi salva e nessuna tagliata fuori dai play off. Sappiamo che gli spareggi sono un altro campionato che vedrà solo una squadra accedere in Serie B. Noi speriamo di esserci e giocarcela con un po' di spensieratezza dopo una stagione in cui i risultati sono stati un po' deludenti. - conclude Stefani elogiando i tifosi del Vicenza – Per i biancorossi era una sorta di ultima spiaggia e l'hanno giocata davanti a 8mila spettatori, nonostante siano ultimi in classifica, e a questi tifosi vanno solo fatti i complimenti”.