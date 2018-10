Pordenone, Tesser: “Affrontiamo un avversario di altissima classifica"

Fonte: trivenetogoal.it

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Queste le principali dichiarazioni di Attilio Tesser alla vigilia di Pordenone-Vicenza: “Credo che il Vicenza sia una squadra forte, costruita per recitare un ruolo di primissimo piano e la troveremo sicuramente nel finale di stagione in altissima classifica. Dovremo essere bravi a non concedere campo perché una delle loro caratteristiche migliori sono ripartenze micidiali, visto che hanno ottimi finalizzatori. Servirà una grossa prestazione, migliore di quelle fatte finora. Per cui intensità, concentrazione e soprattutto umiltà dovranno essere le nostre armi. Il nostro pubblico ci darà una grossa mano, come sempre quest’anno ma noi dovremmo essere trainanti”.