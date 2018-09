Pordenone, Tesser: "Con l'Albinoleffe gara durissima, sono fiducioso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pomeriggio il Pordenone se la vedrà con l'Albinoleffe e il tecnico Attilio Tesser sulla sfida ha detto: "Voglio una squadra che giochi con una propria identità. Mi aspetto un gruppo che scenda in campo con una sua filosofia precisa, come ha fatto col Fano: questo è un obiettivo della trasferta. Per quanto riguarda l’avversario sappiamo benissimo chi incontriamo: l’Albinoleffe è un team di valore, reduce da un grande campionato e pronto a ripetersi. L’abbiamo battuto in coppa Italia ma a fatica. Ci aspetta una partita durissima, ma sono fiducioso", le sue parole riprese da Il Messaggero Veneto.