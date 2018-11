Pordenone, Tesser: "Momento difficile, incontriamo squadre forti"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato alla vigilia del match contro il Monza: “Veniamo da alcune partite con risultati negativi, ma rimaniamo terzi in classifica. Giochiamo ogni partita per vincere, cercando di fare meno errori e pungere maggiormente in fase di realizzazione. Con la Triestina abbiamo avuto 5-6 palle gol contro 2 e abbiamo perso comunque. Sicuramente non abbiamo mai smesso di attaccare e cercare di imporre il nostro gioco. Contro Fano e Virtus Verona abbiamo vinto giocando meno bene rispetto alle gare con Triestina e Fermana. L’unica eccezione a livello di gioco è stata il primo tempo a San Benedetto. Ho un gruppo sano e che ha gran voglia di far bene. È un momento difficile in cui incontriamo squadre forti e che puniscono al minimo errore. La partita di domani è molto impegnativa: siamo umili, determinati e proviamo a ottenere il massimo”.