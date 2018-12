Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

“Penso che il pareggio sia il risultato più giusto, ci siamo divisi le occasioni. Bravi a crederci dopo il gol subito". Così Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, al termine del match di Bolzano. Come riportato dai canali ufficiali del club, l'allenatore neroverde ha aggiunto: "La nostra forza è un gruppo straordinariamente unito, è bello che faccia gol chi entra dalla panchina. Per segnare in partite così bloccate c’è bisogno di un ‘guizzo’. Sono contento per Germinale, che è entrato e ha fatto davvero bene. È un gruppo in cui tutti sono importanti, anche se non sempre trovano spazio durante la gara. È un campionato dove non c’è una squadra superiore alle altre. Noi siamo lì ma i numeri contano poco: tutte le gare sono estremamente equilibrate”.