Pordenone, Tesser: "Siamo saturi di allenamenti, ora amichevoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha commentato ai microfoni ufficiali l'amichevole col Chions in vista dello start della Serie C: "È ancora un po' lunga prima del campionato. Siamo saturi di allenamenti, adesso aumentiamo le amichevoli per trovare la condizione e l'amalgama, vedendo all'opera anche i nuovi arrivati che devono ancora trovare la condizione giusta. Con il Chions abbiamo giocato bene la prima mezz'ora, pur senza finalizzare come avremmo voluto, poi ci siamo un pochino disuniti".