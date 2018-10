Pordenone, Tesser: "Vittoria del gruppo, prepariamo prossima battaglia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine di 90 minuti combattuti, il mister del Pordenone Attilio Tesser, vincente nello scontro sul campo della Vis Pesaro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita attraverso i profili ufficiali della società: “È stato un primo tempo sottotono. Nel secondo tempo abbiamo trovato subito il pareggio e ci siamo meritati la vittoria, creando molte palle-gol".

Sugli avversari: "La Vis Pesaro ha fatto una gara aggressiva e concentrata. Noi abbiamo giocatori d’esperienza e di qualità, nel secondo tempo è arrivata l’intensità che forse ci mancava anche per la stanchezza post-Vicenza".

Una vittoria decisamente non semplice arrivata in rimonta: "È stata la vittoria del gruppo. Ogni partita è una battaglia, adesso anche noi possiamo permetterci qualche cambio in più recuperando gli infortunati. È un gruppo sano e che ha voglia di vincere. Ci sono squadre più attrezzate di noi per la vittoria finale. Noi facciamo parte di un gruppo di outsider che possono dire la loro. Stiamo comunque dimostrando di esserci, settimana dopo settimana. Adesso smaltiamo questa gara e da domani iniziamo a pensare al Renate. Ci aspetta un’altra battaglia".