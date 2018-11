Pordenone-Triestina 1-2, Malomo e Procaccio a segno: alabardati in vetta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Triestina corsaro sul campo del Pordenone. Nell'undicesimo turno di Serie C-Gruppo B gli ospiti si impongono infatti 2-1 grazie alle reti di Malomo (5') e Procaccio (46'), che rendono vano il momentaneo pari di De Agostini al 20'. Triestina prima in classifica con 20 punti in undici gare, Pordenone quarto con una lunghezza in meno con le stesse partite giocate.