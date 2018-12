Potenza, Caiata: "I tifosi vogliono la B? Anche io, ma con calma"

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha parlato ai microfoni di RaiSport dei progetti futuri: I tifosi vogliono la B? Anche io perché sono tifoso da sempre. Ma bisogna tenere i piedi per terra e dobbiamo mettere un mattoncino alla volta. Siamo contenti di poter offrire questo spettacolo alla città e ai tifosi che se lo meritano per il calore che ci trasmettono. - continua Caiata come riporta Tuttoc.com - Di Somma ce lo stanno chiedendo tantissime squadre, un classe '97 di grandissime qualità ma soprattutto che ha la testa per diventare giocatore. Si allena con grande serietà, passione e applicazione. Non basta saper giocare, serve avere l'approccio giusto. E lui ce l'ha. Matino, classe '98 del Parma, è un altro ottimo prospetto. Dobbiamo costruire il nostro futuro sui giovani, le società di C devono lavorare sul settore giovanile per equilibrare i bilanci".