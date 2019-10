Potenza, Caiata: "Piedi per terra, la nostra è una over performance"

© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Salvatore Caiata, allenatore del Potenza (capolista solitaria nel gruppo C di Serie C), parla così dopo la vittoria ottenuta dalla sua squadra contro il Teramo: "Mi sento benissimo, però piedi per terra e zainetto pieno di (stra)piombo. Questa è un'over performance, in questo momento siamo al di sopra delle nostre possibilità, dobbiamo avere coscienza di questo, essere grati a chi sta portando questo risultato. Questo è un ambiente sereno dove le persone stanno bene e riescono a dare il meglio di se stessi. Stasera me la godo, sapendo che è un risultato straordinario che non deve generare attese, qua siamo capaci anche di criticare quando andiamo secondi in classifica, se sento queste cose mi arrabbierò come una iena, dobbiamo avere cognizione di dove siamo, di quello che stiamo facendo e di quello che possiamo fare", riporta TuttoPotenza.com.