Potenza, Caiata: "Secondo me non andava lasciata intentata la strada per i play off"

vedi letture

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha parlato in videoconferenza sui canali del club per ringraziare chi ha sottoscritto un abbonamento al buio: “Si tratta di un attestato di vicinanza e fiducia importanti e ringrazio tutti coloro che hanno fatto questa scelta. Abbiamo ricevuto proposte di iniziative quali il crowdfunding, la partecipazione popolare e ben vengano proposte del genere. Siamo totalmente disponibili e aperti a chi vuole entrare nel capitale della società e condividere il nostro progetto. L'unica preclusione è nei confronti di chi si avvicina con fare truffaldino, queste persone non ci interessano. - continua Caiata parlando poi delle decisioni dell'assemblea come riporta Tuttoc.com -L'Assemblea di Lega ha messo fine quasi certamente a questo campionato, attendiamo la ratifica del Consiglio Federale.Non abbiamo votato per il merito sportivo, ma per dare la possibilità di giocarsi i play off, perché non l'avremmo lasciata intentata. Ce la metteremo tutta per vincere questa bella partita".