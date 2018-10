Potenza, Caiata: "Semiprofessionismo unica ancora di salvezza"

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ai microfoni di TuttoC.com ha parlato anche del momento complicato che sta vivendo la Serie C, e la Serie B, con il blocco dei ripescaggi e nuovi ricorsi in vista: “Ho manifestato al sottosegretario Giorgetti alla Camera, con un'interrogazione parlamentare, nel quale ho chiesto di prendere i provvedimenti dovuti sia dal punto di vista della Giustizia Sportiva, che non può essere così confusionaria e altalenante nelle sentenze, credo così questa incertezza. E lo stesso Giorgetti ha poi risposto in aula positivamente, chiedendo al Coni un'autoregolamentazione in tempi rapidi, altrimenti decreterà in merito. E altrettanta solerzia abbiamo chiesto riguardo alla possibilità di introdurre il semiprofessionismo in Lega Pro, che sarebbe l'unica vera ancora di salvezza per tutte le piccole società di provincia. - continua Caiata – Semiprofessionismo? Ho dato il mio sostegno personale e come società calcistica al presidente Gravina. Sono sicuro che sarà la persona giusta per il calcio italiano. E spero di costruire insieme a lui questo percorso che porti al semiprofessionismo della terza serie".