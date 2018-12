Potenza, França: "Ho vinto il tumore, ora segno per Dio”

La Gazzetta Dello Sport apre la pagina sulla terza serie con l’intervista a Carlos França, attaccante classe ’80 del Potenza. “Ho vinto il tumore, ora segno per Dio - dice il giocatore alla rosea -. Ero terzino, il male mi ha cambiato ruolo e avvicinato a Gesù”. E poi non mancano i riferimenti al suo debutto da professionista, arrivato a quasi 39 anni in Serie C (è un classe 1980): “Il mio segreto? Fare un pisolino prima delle partite”.