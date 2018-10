Potenza, l'ex ds De Santis: "Auguro al club le migliori soddisfazioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha affidato alla pagina Facebook ufficiale del Potenza il suo saluto al mondo rossoblu. L'ormai ex direttore sportivo dei lucani, Vincenzo De Santis ha detto: "Ringrazio il Presidente Salvatore Caiata e la Società del Potenza Calcio per avermi dato la possibilità di iniziare questa nuova avventura. Grazie allo staff tecnico, a quello dirigenziale e medico, ai calciatori e tutti i componenti del settore giovanile. Ringrazio i tifosi e l'intera città per l'affetto dimostratomi e per avermi accolto come uno di famiglia. Auguro al Potenza Calcio le migliori soddisfazioni sportive", ha detto.