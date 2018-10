Potenza, Ragno: “Volevamo Brienza, ma non potevamo permettercelo”

Il tecnico del Potenza Nicola Ragno intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha svelato che in estate il club lucano aveva provato a sondare il terreno per Franco Brienza, fantasista in forza al Bari: “Non serve nemmeno presentarlo. È un giocatore di qualità superiore. In estate anche noi abbiamo provato a sondare il terreno per lui. Sarebbe stato il top anche in C. Ma la verità è che noi dobbiamo salvarci, uno come Brienza quasi non potevamo permettercelo”.