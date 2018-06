Prato, Toccafondi patteggia 20 mesi di squalifica e 12mila euro di multa

© foto di Luca Bargellini

Venti mesi di squalifica e una multa di 12mila euro per Paolo Toccafondi. Otto mesi di lontananza dai campi per Simone Storai e 20mila euro di multa; tre mesi per Alessio Vignoli oltre a quatromila euro di multa. Queste le sanzioni che riguardano il Prato proposte all’attenzione del tribunale sportivo dopo i «patteggiamenti collaborativi», ossia l’accordo trovato fra accusa e difesa in merito all’inchiesta che la scorsa estate aveva scosso il mondo del calcio toscano. Si parla, in questi casi, dei tesseramenti irregolare di alcuni giovani talenti africani (solo Storai è tirato in causa per mancata denuncia di una combine nella sfida tra Sestese e Chiusi). Lo scrive il quotidiano La Nazione nell'edizione di Prato.