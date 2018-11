Pres. Albinoleffe: "Mi aspetto umiltà e determinazione dai miei"

Fonte: TuttoC.com

Sfida importante quella di domani per l'Albinoleffe, ore 18.30 allo stadio "Atleti azzurri d'Italia" di Bergamo contro il Renate, infatti si affronteranno due squadre divise soltanto da un punto in graduatoria. Ne ha parlato attraverso i canali ufficiali del club seriano il presidente Massimo Andreoletti:

"Questa partita, come le precedenti e le future, è ormai da considerare un vero "scontro salvezza". Ci troviamo ad un terzo del campionato e se ci vogliamo salvare è il momento di fare punti perchè a fine stagione anche un punto in più o in meno potrà determinare la salvezza o la retrocessione. Tutto vero, purtroppo. Personalmente sono molto deluso. Pensavo, e continuo a credere, che questo gruppo potesse regalarci una salvezza tranquilla. Purtroppo, invece, stiamo solo ripetendo la lunga fase no del campionato scorso. Evidentemente abbiamo tutti quanti sbagliato qualcosa. Domenica, contro una squadra che a differenza di noi ha dimostrato di saper reagire ad un momento di difficoltà, abbiamo l'occasione per dimostrare che non siamo e non vogliamo essere considerati una squadra da ultimo posto"

La ricetta per uscire dalle difficoltà è questa secondo il massimo dirigente dei seriani: " Non nascondersi dietro a chiacchiere di circostanza e avere l'umiltà di ammettere che la posizione in classifica è frutto di ciò che il campo ha espresso, nel bene come nel male. Sforziamoci di scendere in campo con l'umiltà che la classifica ci costringe ad avere, ma con la forte determinazione di chi vuol regalarsi un pomeriggio di fatica, ma alla fine felice. Nessun messaggio perchè non è con le parole che si risolvono situazioni pesanti come quella in cui siamo precipitati. Piuttosto, l'auspicio che ho è di ritornare a vedere l'Albinoleffe che conosco. Serve una "riscossa" di gruppo, staff e squadra, per regalare innanzitutto a loro stessi, poi ai tifosi e alla Società un punto di partenza su cui costruire un proseguo di campionato che non mortifichi le loro professionalità e chi ci segue con passione. Io e la famiglia bluceleste siamo pronti a sostenerli, perchè lottino su ogni pallone e tornino a mostrarci il valore della Squadra che possono essere".