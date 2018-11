Pres. Alessandria: "Ritrovato l'entusiasmo. Passione intatta"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Nel corso della lunga conferenza stampa di ieri, il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha sgombrato il campo da ipotesi di abbandono, come riporta grigionline.com: “La mia passione è assolutamente intatta, anzi il nuovo progetto mi ha ridato l’entusiasmo che, per una serie di ragioni, era diminuito negli ultimi tempi. I cori li ho sentiti, ma non dico nulla. L’unica cosa che conta, per me sono i grigi. Se scrivono di sostenere i ragazzi, io sono l’uomo più felice del mondo. Quello che dicono di me non m’interessa. I cori devono essere per la squadra, devono aiutare a crescere e devono farlo ogni domenica, è importante sostenere la squadra. Io la sosterrei se fosse in curva e la sostengo per quanto è possibile dalla mia posizione. Io sono venuto ad Alessandria perché mi piacciono i grigi, non ci guadagno un euro. Anzi… Io non voglio convincere nessuno. Per quelli che vengono allo stadio forse prevale la componente passionale. Se uno la passione ce l’ha solo per la semifinale di Tim Cup o per alzare la coppa contro la Viterbese, forse è più un limite personale che del progetto".