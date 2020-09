Pres. Avellino dopo il rinvio contro la Turris: "Non credo si recuperi già domani"

Rinvio causa maltempo oggi per l'Avellino, che ha potuto disputare solo una manciata di minuti del match contro la Turris. Dopo l'ufficialità del rinvio a data da destinarsi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo il presidente Angelo D'Agostino, come riportato dai colleghi di TuttoAvellino: "Non credo si recupererà domani, abbiamo un calendario stretto non so cosa decideranno di fare. Oggi è stato un diluvio, una giornata da lupi, non potevamo prevederlo, già a porte chiuse non è bello, speriamo si riaprano gli stadi anche in C per dare sfogo ai tifosi. Stiamo cercando di accontentare il mister in tutte le sue richieste, ieri abbiamo concluso un altro acquisto fondamentale dopo l'infortunio di Laezza, era molto richiesto anche da altre squadre ma lo abbiamo portato a casa. Non possiamo permetterci di fare errori ma vogliamo fare il possibile anche grazie all'esperienza di mister e ds per giocarcela su tutti i campi. Non vogliamo fare brutte figure e penso che la squadra sia stata costruita in maniera giusta, secondo gli obiettivi. Ce la mettiamo tutta e facciamo il possibile".