Pres. Bassano: "Progetto Vicenza interessante. Aspettiamo il giudice"

Stefano Rosso, presidente del Bassano Virtus e pronto a sbarcare a Vicenza, tramite una diretta Instagram da New York ha risposto alle domande dei tifosi sul futuro dei due club. TuttoSport ha catturato alcune delle affermazioni dell'imprenditore veneto: "Il Vicenza? Innanzitutto dobbiamo aspettare che il giudice ultimi il proprio lavoro affinché si possa concludere l'iter. Nei giorni scorsi ho pubblicato una lettera aperta dove abbiamo spiegato cosa ci ha spinto a muoverci in questa direzione. A Bassano resterà sicuramente il settore giovanile e vedremo il da farsi sul resto. Per quanto riguarda il Vicenza faremo del nostro meglio e per riuscire a realizzarlo bisognerà fare un passo alla volta. Le cose belle vanno create con i tempi giusti. Quello che è certo è che ci vorra tanta pazienza da parte di tutti. La verità è che le persone serie col tempo riescono sempre a fare bene. Qualcuno mugugna? Io dico che i tifosi devono fare i tifosi e gli imprenditori gli imprenditori. Poi, come sempre, i risultati se arrivano mettono tutti d'accordo. Questo progetto del Vicenza è una prospettiva molto interessante e l'unico segreto è lavorare a testa bassa,senza paura".