Pres Catanzaro: "Abbiamo ripreso vecchia denominazione US 1929"

Fonte: TuttoC.com

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, in sede di presentazione del nuovo tecnico Auteri, ha parlato degli impegni a breve termine e dei prossimi step del progetto giallorosso: "C'è stata un po' di delusione per la stagione appena terminata. L'impegno di denaro e di passione non ha portato i risultati sperati. Doveva essere un campionato di transizione, ma con gli ex dirigenti e l'ex allenatore l'obiettivo minimo erano i playoff. Le cause sono state tante e ormai parlarne ha poco senso. La questione Money Gate si è conclusa bene, vincendo in tutte le sedi. Ma in avvio di stagione abbiamo subìto un certo disagio, anche perché con lo spettro della retrocessione, in sede di mercato qualche giocatore può avere avuto dubbi nell'accettare la proposta del Catanzaro.

Abbiamo già in corso una serie di innovazioni per il "Ceravolo". Fosse per me farei uno stadio all'inglese, abbattendo tutte le barriere. Abbiamo avuto un ok di massimo per le tribune. La prossima settimana dovrebbe essere approvato l'abbattimento delle vetrate fronte tribune. Questo valorizzerà molto le postazioni delle prime file. Rivoluzioneremo anche le panchine, che vanno ampliate, ed il tunnel degli spogliatoi. Il sindaco si è reso disponibile a questo investimento, ricordiamo che lo stadio è di proprietà del Comune.

Il settore giovanile sarà concentrato nel campo "B", quello dietro lo stadio, in sintetico, così i giovani vivranno più da vicino al città e lo stadio. Ci siamo ripresi la vecchia denominazione US Catanzaro 1929 dopo un'assemblea dei soci. Dal 2 luglio partirà la campagna abbonamenti".