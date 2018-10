Pres. Feralpi: "Con Gravina in FIGC riforma dei campionati"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, ha commentato ai microfoni ufficiali l'elezione di Gabriele Gravina a Presidente della FIGC: "Finalmente è arrivato questo giorno che tutti attendevamo. Ora abbiamo un Presidente, ora si può tornare a pensare al futuro del nostro calcio. Mi fa piacere che sia una persona che viene dalla Lega Pro perché, in tal senso, è a conoscenza di tutte le difficoltà e di tutte le necessità che ci sono in questa categoria. Spesso la Serie C è stata considerata "una parente povera" delle leghe professionistiche, ma sappiamo benissimo che il livello di attenzione e di investimenti si è alzato nel corso degli anni anche in questa categoria. E, sempre in questi anni, abbiamo assistito a molte defezioni, club che hanno fatto la storia del nostro calcio ora non ci sono più e molti altri rischiano di non farcela durante la stagione in corso.

Mi auguro che, con Gabriele Gravina da presidente della Federazione, si possa arrivare in breve tempo alla riforma dei campionati, che auspichiamo da tanti anni. Saremo a sua disposizione e ben lieti come Feralpisalò di poter dare il nostro apporto. Per il momento però ci tengo e colgo l'occasione per augurare, da parte mia e da tutta la nostra Società, un buon lavoro al nuovo presidente della FIGC".