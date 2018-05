Pres. Feralpisalò: "Per noi Mattia Marchi fa la differenza"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Il Presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini, è soddisfatto per aver raggiunto un traguardo storico per la società bresciana: "E' la prima volta che passiamo il turno playoff. E' un bel risultato per la nostra giovane società".

Sul prossimo avversario, l'Albinoleffe: "Martedì andremo a disputare una partita contro una squadra che avrà due risultati su tre a disposizione. Se andremo là facendo la stessa gara fatta col Pordenone tutto è possibile. Abbiamo sofferto nei primi minuti, perché loro avevano bisogno di sbloccare la gara. Nel pareggiare la partita, ci siamo ritrovati: Mattia Marchi ha fatto la differenza e abbiamo portato a casa un bel risultato. Un plauso ai nostri tifosi: sono stati bravissimi".