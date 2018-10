Pres. Fermana: "Nessun dramma per un ko, rimbocchiamoci le maniche"

Si prepara alla seconda gara casalinga consecutiva la Fermana, che dopo il primo k.o. stagionale (patito dal Ravenna) è prossima al confronto con il SudTirol. Attraverso i canali ufficiali del club, il presidente Umberto Simoni torna a rinnovare il suo appoggio alla squadra, dando una scossa ai gialloblu: “Una partita si può vincere e si può perdere, se si perde non è una tragedia, si deve rimanere calmi e tranquilli, ma bisogna rimboccarsi le maniche e prepararsi a dovere per la prossima che è contro il Sudtirol. Sarà un gara difficile perché si tratta di una squadra tosta, ma se noi rimaniamo coesi come lo siamo sempre stati, entriamo in campo con la voglia di vincere, di dare tutto dal primo minuto all’ultimo e tiriamo fuori quella cattiveria agonistica che ha caratterizzato la nostra compagine in questo primo sorcio di Campionato, sicuramente otterremo un risultato positivo. Quindi, ragazzi, reagite come sanno fare i veri uomini! La società e gli sportivi sono con voi, vi danno fiducia perché avere dimostrato di avere grande talento quindi tirate fuori il vostro orgoglio e non mollate mai. Domenica saremo tutti allo stadio per incitarvi perché siete forti quindi non dovete avere paura di nessuno”.