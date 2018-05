Pres. Fermana: "Peccato aver chiuso la stagione con due sconfitte"

“Ci sono delle regole che parlano chiaro, vanno rispettate. Non è partito tutto da noi, ma da un ragionamento logico”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cittadella a proposito del rinvio dei playoff di Serie B. Che aria tira in preparazione della partita? “Stiamo lavorando con...

Roma, è fatta per Coric: domani sosterrà le visite mediche

Napoli, la Roma di Monchi cerca il sorpasso per l'obiettivo Fabian Ruiz

Gazzola: "In A molta più qualità, ma il Parma farà tutto il necessario"

Sampdoria, ag. Caprari: "Ancora non avete visto il vero Gianluca"

Parma, Faggiano: "Ho un contratto. Se non mi cacciano, resto qui"

Italia, Mancini: "Balotelli? Se gioca come sa non ci saranno problemi"

Roma, passi avanti per Marcano: domani si può chiudere

Fiorentina, Bruno Gaspar in uscita: lo vuole il Benfica

Juventus, la trattativa per Darmian procede spedita: le ultime

Roma, Juventus pronta a pagare la clausola rescissoria per Pellegrini

Inter, prossima settimana decisiva per il rinnovo di Icardi

Ventura: "Io distrutto e delegittimato, non sarei andato al Mondiale"

Un tifoso a Vidal: "Ti aspettiamo alla Juve". E lui mette like

Umberto Simoni , presidente della Fermana, ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino dopo la salvezza ottenuta quest’anno: “Quando una classe di studenti va bene, è merito del professore: allo stesso modo, quando una squadra ha un buon andamento, il merito è dell'allenatore. La fiducia in Destro e nei ragazzi mi ha portato a pensare in grande, peccato soltanto aver chiuso questa stagione con due sconfitte".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy