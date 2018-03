Pres. Lecce: "Contro la Fidelis Andria buttati due punti"

Dopo il 2-2 contro la Fidelis Andria, in casa Lecce, attraverso il sito sololecce.it, parla il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani: "Sono molto amareggiato perché abbiamo buttato via due punti, dopo una partita che avevamo approcciato al meglio. Sprecare un doppio vantaggio fa malissimo, siamo stati superficiali e ci siamo seduti, dimenticando che anche l'ultima in classifica può fare male a chiunque in questo campionato. Ci siamo fatti sorprendere dalle dinamiche di questo torneo dove non puoi distrarti. Il mister ha fatto delle scelte di uomini e soluzioni tattiche anche in funzione del calendario estremamente ravvicinato da cui stiamo venendo fuori. Come a Cosenza tutto stava funzionando, poi si è spenta la luce".

Conclude poi: "Avevamo in pugno la vittoria, ora dobbiamo smaltire subito la delusione perchè domenica mi aspetto una risposta, a Caserta ci sono tre punti pesantissimi in palio".