© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta con la Reggina, il Matera potrebbe scendere in campo a Rieti nuovamente con la Berretti. A rivelarlo è Rosario Lamberti, presidente del club lucano, a TuttoMatera.com: "Io vorrei elogiare i ragazzi del 2002 che sono scesi in campo oggi, chiamati in poche ore e che hanno dato il massimo. Immaginato come sono scesi in campo. Contro il Rieti? Ho allertato nuovamente la Berretti, dopodichè si apre il mercato e potremmo fare cose diverse. Io, purtroppo non ho n il fisico né le capacità per giocare a calcio. Qualche giocatore ha messo in mora la società, quindi a breve sarà svincolato. Abbiamo spiegato ai giocatori qual è la situazione attuale e il perché non potevo effettuare subito i pagamenti. Una cosa è certa: dopo la partita contro la Juve Stabia, avevo parlato con i calciatori che avevano preso un impegno. Ora, vedremo ci ha mantenuto quella parola".