Pres Matera: "Alibi finiti. Giocatori pagati, ora testa alla Viterbese"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Per la squadra, gli alibi sono finiti. I giocatori hanno ricevuto il loro stipendio e lo avranno ad ogni scadenza. Per questo, in questo momento devono solamente pensare al campo e a portare a casa i risultati che è il principale obiettivo in questo momento". Rosario Lamberti, presidente del Matera, esordisce così in conferenza stampa pre-match contro la Viterbese. Il patron del club lucano, come riporta tuttomatera.com, prosegue così: "Affrontiamo una squadra che è stata ferma per diversi mesi e che proviene da due sconfitte consecutive, rappresenta una grande occasione. Credo che non possa esserci momento migliore per tornare alla vittoria. Quella di domani, è una partita importante che rappresenta lo snodo cruciale per il nostro campionato. Non possiamo fallire questa grande occasione, visto che subito dopo ci sono partite contro Potenza e Catania. Per questo, tolleranza zero verso la squadra. La cattiveria agonistica? Non credo che debba essere il presidente o l’allenatore a chiederla alla squadra. Per ogni giocatore, dovrebbe essere una cosa scontata, che viene da sé. Soprattutto la squadra che non ha più alibi o scuse. Sappiamo che ci sono problemi d’organico e da questo punto di vista il club sta lavorando per trovare le soluzioni migliori. I tifosi? Una piazza così tranquilla e comprensiva è il sogno di ogni presidente. Dalle mie partite questa situazione sarebbe stata gestita in maniera diversa".