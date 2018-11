Pres. Matera: "Grazie al Potenza per averci dirottati nel settore ospiti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Consueta conferenza stampa del mercoledì in casa Matera, con il presidente Rosario Lamberti che ha affrontato diverse tematiche. Ma è chiaro che il nodo cruciale era quello legato al match contro il Potenza, derby della Basilicata che si giocherà sabato:

"Ringrazio il Potenza Calcio per averci indirizzato nel settore ospiti, per altro era un mio desiderio farlo. E’ quanto si evince dal verbale del Gos tenuto a Potenza, tutti i nostri accrediti sono stati indirizzati nel settore ospiti. Raggiungeremo Potenza con un nostro mini-bus, perché ci hanno sconsigliato di farlo con le auto. Ma in verità non capisco tutto questo attrito. Comunque per noi non è un problema andare nel settore ospiti, ma è giusto che si sappia".

Toni poi smorzati, quando il patron biancorosso ha letto uno dei messaggi provenuti dal Potenza: "Questo messaggio rappresenta quello che deve essere il vero spirito di questo derby. Ringrazio questo tifoso del Potenza, ma adesso noi ci concentriamo su quello che è il campo. La squadra è distesa, calma, anche perché una squadra nervosa potrebbe sortire effetti contrari. I giocatori sono caricati e concentrati, anche se sanno dell’importanza della sfida. Incontrerò nuovamente la squadra venerdì".