Pres. Mestre: "Settimana prossima le novità su nuovi ingressi"

“Il motivo di questa conferenza che ho indetto è per fare il punto sullo stato dell'iscrizione, mi rendo conto della responsabilità di quanto negli anni siamo riusciti a costruire. Ma mi capiterà di riapparire sui giornali come è successo da quando sono nel mondo del calcio, e mai mi ricapiterà di coinvolgere così tanta gente: questa è la parte bella del calcio, ma dall'altra c'è tanto sacrificio, e per me non è facile mantenere questi ritmi”.

Esordisce così, nella conferenza stampa odierna, il presidente del Mestre Stefano Serena, che crea un po' di suspence nella sala stampa:

“Dopo le prime voci di disponibilità da parte del sindaco, queste hanno trovato anche conferme, ieri in comune mi sono incontrato col primo cittadino che era accompagnato da una serie di tecnici già con progetti alla mano, probabilmente hanno davvero a cuore la situazione e faranno di tutto per far tornare il Mestre al “Baracca”: una squadra ha bisogno del proprio comune. Questa è una notizia importante, e io voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale, oltre a essere felice di potervela confermare: del resto lo stadio è un bene della comunità, proprio come ha detto il sindaco. Però c'è anche l'aspetto del tempo: io faccio fatica a sostenere un impresa come quella del calcio Mestre, questi anni mi hanno un po' logorato, e se manca l'entusiasmo è un problema. Farò di tutto però per far andare avanti il progetto Mestre, è da tempo che mi sono attivato, stando però sempre attento a non far trasparire le mie preoccupazioni: voglio qualcuno che mi aiuti non solo per il lato economico, ma anche dal punto di vista dell'operatività”.

Prosegue poi: “Preciso però che non ci sono problemi sull'iscrizione della squadra, entro il 15 giugno dobbiamo dichiarare quello che sarà il nostro prossimo stadio e sicuramente metteremo il “Baracca”, lasciando però Portogruaro come seconda ipotesi: magari iniziamo li, poi torniamo a casa dopo un paio di mesi. Al 30 giugno poi c'è lo step dell'iscrizione, si tratta solo di capire chi sale a bordo con me, continuare da solo è per me molto complesso: spero che queste mie parole giungano anche all'interlocutore con il quale spero vadano a buon fine le situazioni. A inizio settimana prossima spero di dare risposte definitive, ma il soggetto in questione non è della provincia di Venezia, anzi, dalla stessa mi aspettavo qualcosa in più”.

C'è poi un'ulteriore promessa: “Dovesse non andare avanti la questione del progetto Mestre per carenze di strutture, non morirà niente, il settore giovanile e l'Academy andranno avanti. Vedremo di piantare una piccola bandierina e poi andremo avanti: la questione Cittadella dello Sport non è archiviata, ma prima risolviamo il resto. Ma se ci deve essere uno stop sarà in modo dignitoso”.