Pres. Olbia: "Urgenza nel rivedere regolamenti del nostro calcio"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, ai microfoni del club sardo ha rilasciato una dichiarazione al termine dell'Assemblea odierna di Lega Pro che ha portato all'ennesimo slittamento di calendari e gironi: "Ribadisco che a mio avviso il miglior modo per portare avanti delle riforme è farlo guardando al sistema nel suo complesso e non agli interessi di una singola componente, qualunque essa sia. La situazione che stiamo vivendo deve essere il preludio a un improrogabile autunno di revisione di quei principi e regolamenti che, allo stato attuale, non consentono più al calcio italiano di crescere al passo degli altri paesi europei di prima fascia. Presto cominceranno i campionati ma non dobbiamo per questo ridurre l'attenzione verso quella che è una vera e propria urgenza".